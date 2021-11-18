Ушакова и Некрасов стали победителями пятого этапа Кубка России в Перми

Фигуристы Арина Ушакова и Максим Некрасов стали победителями пятого этапа Кубка России в Перми. За оба выступления пара набрала 175,29 балла.

Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов (166,59). Замкнули тройку Влада Павленина и Александр Алексанян (148,56).

Танцевальная пара Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол заняли первое место в разряде КМС. За ритм-танец и произвольную программу пара набрала 177,08 балла.

Вторыми стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (173,53). Третье место заняли София Качушкина и Олег Муратов (158,03).