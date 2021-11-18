Бутырская рассказала об ожиданиях от выступления российских фигуристок на «Гран-при Франции»

Российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская рассказала, чего ждет от выступления российских фигуристок на «Гран-при Франции».

«Нельзя говорить, что у Щербаковой нет соперниц на Гран-при во Франции. Лед бывает скользким, скажем так, нельзя расслабляться. Достаточно хорошая компания российских девочек туда едет. Будут бороться за весь пьедестал почета. На последнем этапе Аня показала, что приходит в форму, в которой ей положено быть. Щербакова — боец, выиграв тот этап, ей будет полегче морально.

Нельзя забывать, что у Косторной есть тройной аксель, скорее будет делать его в короткой программе. Это огромный плюс. Состав Гран-при хороший: и японцы, и американцы», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

«Гран-при Франции» пройдет с 19 по 21 ноября в Гренобле.