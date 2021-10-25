Усачева: «Немного расстроена своей произвольной программой, но меня обрадовал итоговый результат»

Российская фигуристка Дарья Усачева поделилась впечатлениями от второго места на «Гран-при США».

«Немного расстроена своей произвольной программой, но меня обрадовал итоговый результат. На любых соревнованиях переживаю. Думаю, не о соперницах, а о чистом прокате. Так что обычно одинаково переносятся российские и международные соревнования. Но этот этап был первым большим стартом для меня, так что здесь мне было труднее», — сказала Усачева.

По итогам короткой и произвольной программ Александра Трусова набрала 232,37 балла и заняла первое место. Второй стала еще одна россиянка Дарья Усачева (217,31). На третьем месте Юй Йонг из Кореи (216,97).