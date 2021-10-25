Трусова об уходе от Плющенко: «Считаю, что мне больше подходит Этери Тутберидзе»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей подготовке.

«За 2 года я изменилась и внутренне, и внешне. Многому научилась. Смена тренера позволила мне посмотреть разные подходы. Я считаю, что прогрессирую с каждым годом, стараюсь работать и становиться все лучше. Я пропустила много тренировок. Изначально планировала три четверных прыжка, но получилось так. Набор с одним прыжком я катала впервые.

Мое решение о смене тренера? Я всегда принимаю решения сама, ни о чем не жалею. Считаю, что мне больше подходит Этери Георгиевна», — сказала Трусова.

В мае Трусова объявила о уходе от тренера Евгения Плющенко и возвращению к Этери Тутберидзе.