Трусова: «Хочется улучшить контент в короткой и произвольной программах»

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от победы на «Гран-при США».

«Я в целом довольна своим прокатом на этом этапе. Хочется улучшить контент и в короткой, и в произвольной программе, но я довольна. Я не думала больше о травме, чем о прокате. Наоборот, волновалась из-за того, что не получилось полноценно подготовиться. Недостаточно много катала свою программу до этого этапа, так что была предельно настроена», — сказала Трусова.

По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 232,37 балла и заняла первое место. Второй стала еще одна россиянка Дарья Усачева (217,31). На третьем месте заняла Юй Йонг из Кореи (216,97).