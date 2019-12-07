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«Укатала всех!» Тарасова — о прокате Косторной

7 декабря 2019, 23:44
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Известный тренер Татьяна Тарасова осталась в восторге от проката Алены Косторной в Финале «Гран-при» в Турине. 16-летняя россиянка установила мировой рекорд.

— Ох, Алена! Укатала всех! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Два акселя чистейших, особенно второй. И остальное все чисто-чисто. Мне кажется, что без пересмотров будут эти флипы. Ее тройные флипы уже готовы, чтобы начать работу над четверными. Запаса высоты хватает.

Аксель посмотрите какой! Огромный, большой-большой! Все вышли наши с четверными на разминку, с ними вышла японка Кихира. Она не могла тренироваться. Вокруг нее все скачут с поднятыми руками без остановки. Ей было просто тяжело. Она в Японии одна такая. А тут как из рога изобилия эти девчонки вывалились.

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

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