Ученик Мишина рассказал, что не переживал из-за отбора на чемпионат мира
Чемпион России среди юниоров Евгений Семененко прокомментировал свои шансы на попадание на чемпионат мира. Ученик Алексея Мишина стал победителем финала Кубка России.
— Сегодня спасали выезды, как Юдзуру Ханю. Нервничали?
— Нервничал не так сильно, вообще в этом сезоне менее нервно, выхожу и делаю. Единственный старт, где нервничал, — это короткая на первенстве России.
— Первенство России — более нервно, чем отбор на чемпионат мира?
— Я сюда ехал и не думал о чемпионате мира. Просто старт, чтобы попробовать новые программы и контент, с короткой справился, с произвольной — не особо.
— Сейчас чувствуется, что можете попасть в Стокгольм?
— Загадывать не хочу, как получится. Все равно рад результату, оказался в тройке, а это дает право на попадание в сборную России.
(Анастасия Плетнева)
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