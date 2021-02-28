Супруги Алексей и Татьяна Мишина прокомментировали победу своего ученика Евгения Семененко в финале Кубка России. В начале февраля фигурист выиграл и на юниорском первенстве России.

— Женю тренирует Татьяна Мишина, у нее и спрашивайте. Я просто рядом постоял, — сказал Алексей Николаевич.

—Конечно, рады такому результату. Каждый спортсмен выходит и готов бороться за первое место, иначе зачем выходить, — отметила Татьяна Мишина. — Программа сейчас сложна на этом старте, не включали четверной риттбергер. Цель стояла откатать стабильно. Риттбергер отнимает много сил и концентрации. Задача — три четверных прыжка, вообще с этим справляется, но сегодня один тулуп несделанный.

Надо отдать должное, что он такой боец. В конце упал, зато не делал бабочки, упал с тройного прыжка. Это всегда для тренера лучше, чем идти и раздумывать, не делать. Будет прибавлять от старта к старту, он парень скромный, ему как раз никак не повредит, что он никак не залетит в своих амбициях. Нам тоже хорошо.

— Есть. Уверенность в чемпионате мира?

— Не знаю, какая политика у федерации, трудно сказать. Можно со своей позиции что-то говорить, но какие-то всегда есть доводы. Не будем опережать мнение федерации.

— Но он должен ехать, на ваш взгляд?

— Не могу сказать, что должен. Все-таки какие-то были кандидаты, на которых рассчитывали. Но спорт есть спорт, посмотрим.

— Ментально будет готов?

— Ментально всегда такой подъем, ответственность. Если его включат в сборную, будем рады и все силы приложим, чтобы был готов хорошо.

— От вашей группы могут быть два участника на чемпионате мира — Михаил Коляда и Евгений Семененко.

— Подождем. Но всегда так и есть — один спортсмен редко вырастает у тренера, в группе должна быть конкуренция. Одному очень трудно. Каждый день они с Мишей Колядой соревнуются, происходит маленькая конкуренция и соревнование. Один другого подхлестывает. Девочки тоже, но с мальчиками все-таки соревнуется.

(Анастасия Плетнева)