Авербух назвал божественным выступление Валиевой в короткой программе

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал итоги короткой программы в финале Кубка России.

«Пока что только короткая программа, глобальные выводы делать рано. Но очень рад за Лизу Туктамышеву. Стильная короткая программа. Лиза пошла на тройной аксель и блестяще его выполнила. Делаю акцент на нее, потому что она, в первую очередь, претендует на путевку на чемпионат мира. Божественное выступление Валиевой, потрясающий тройной аксель и ее заслуженные 88 баллов», — сказал «СЭ» Авербух.

Также фигурист прокомментировал эмоции Алены Косторной после проката.

«Это слезы расстройства. Каскад не выполнен. Хотя он не топовый и всегда Алена его выполняла блестяще. Думаю, что сказалось волнение», — добавил Авербух.

В финале Кубка России завершилась короткая программа у женщин. Лучший результат у Камилы Валиевой. Второе место занимает Дарья Усачева. На третьей позиции Елизавета Туктамышева.

(Елизавета Денисова)