Участница чемпионатов мира не ждет сложных технических элементов на шоу Авербуха

Чемпионка России среди юниоров, участница чемпионатов мира и Европы, ныне тренер Катарина Гербольдт прокомментировала в интервью «СЭ» планы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой выступить в паре с Александром Энбертом на шоу Ильи Авербуха в Сочи «Анна Каренина». Отметим, что это будет дебютное выступление Медведевой в паре.

«Конечно, наблюдая за Медведевой в шоу надо понимать, что элементы в шоу сильно отличаются от тех, что исполняются на соревнованиях. Прямо скажем, между ними мало общего, тем более парное катание вместе со всем фигурным катанием также идет вперед. Очень много придумывают различных поддержек, усложняют подкрутки, выбросы. Сравнивая даже поддержки с показательных и те, которые делают на официальных стартах — это два разных мира. Хотя мы пока не знаем какие конкретно элементы планирует делать Медведева в проекте Авербуха, к чему она готовилась. Может быть, они успели освоить и более сложные элементы. По крайней мере понять для себя нравится ей парное катание или нет по итогам шоу Женя сможет, а это самое главное», — сказала Гербольдт.

Премьера шоу «Анна Каренина» запланирована на 9 июля. Медведева исполнит роль Кити Щербацкой, Энберт — Константина Левина.