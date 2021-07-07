«Очень красиво, тебе так идет!» Косторная перекрасила волосы в другой цвет
Российская фигуристка Алена Косторная сообщила у себя в Instagram о смене имиджа.
Спортсменка перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
«Меняйте правила и разрушайте стереотипы», — написала Косторная.
Пользователи оценили решение Косторной:
Singled.photo: «Алена, очень красивый цвет, тебе так идет!»
Boffgabriela: «Выглядит шикарно».
Hudozhnik_belarus: «Алена, тебе очень идет, ты покрасилась в мой самый любимый цвет. Какая же ты красивая, маленький дьяволенок теперь точно».
В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.
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