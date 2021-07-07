«Очень красиво, тебе так идет!» Косторная перекрасила волосы в другой цвет

Российская фигуристка Алена Косторная сообщила у себя в Instagram о смене имиджа.

Спортсменка перекрасила волосы в фиолетовый цвет.

«Меняйте правила и разрушайте стереотипы», — написала Косторная.

Пользователи оценили решение Косторной:

Singled.photo: «Алена, очень красивый цвет, тебе так идет!»

Boffgabriela: «Выглядит шикарно».

Hudozhnik_belarus: «Алена, тебе очень идет, ты покрасилась в мой самый любимый цвет. Какая же ты красивая, маленький дьяволенок теперь точно».

В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.