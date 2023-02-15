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Сегодня, 08:58

Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось

Виталий Косик
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Соцсети

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации кистей рук, сообщают «Известия».

Ранее «СЭ» подтверждал информацию о том, что Костомарову были удалены кисти рук.

По информации источника олимпийский чемпион не в состоянии самостоятельно дышать. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза. Также у Костомарова отмечается резкий скачок температуры.

7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Источник: https://iz.ru/1470248/2023-02-15/sostoianie-figurista-romana-kostomarova-rezko-ukhudshilos?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фигурное катание
Роман Костомаров
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Состояние госпитализированного Костомарова резко ухудшилось
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