Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:00

Тренер группы Мишина: «Алексей Николаевич как будто вечный двигатель»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Мишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Владислав Сезганов, тренер группы Алексея Николаевича Мишина, в интервью «СЭ» охарактеризовал Профессора как тренера.

— Самое главное, что он привносит в нашу тренировочную рутину, — жизнь. Он постоянно как будто вечный двигатель. Все понимают, что Мишин прекрасно знает технику, у него колоссальный опыт. Если посмотреть списки сборной команды России, то стаж у Алексея Николаевича как тренера сборной больше 50 лет. Ровно столько же у Москвиной, кстати. Больше ни у кого такого нет. Но его незаменимая роль именно как вдохновителя. Технику много кто сейчас знает, а Алексей Николаевич большой мастер сделать так, чтобы каждый день было интересно приходить на тренировки.

Во время своей спортивной карьеры Владислав Сезганов стал первым европейским фигуристом, исполнившим четверной лутц на международных соревнованиях. В сезоне-2012/13 Сезганов занял шестое место на чемпионате России, где победителем стал Евгений Плющенко.

Елизавета Туктамышева. «Секрет Туктамышевой — двигательная одаренность». Тренер из Петербурга — о работе в группе Мишина и технике Елизаветы

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
0
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Трамп заявил о звонке президентам России и Украины после избрания главой Белого дома
В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за запрета на экспорт в Россию
Китай призвал прекратить сравнение ситуации на Украине с Тайванем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгения Медведева — о своих мастер-классах по фигурному катанию: «Пока что я учусь учить других»
Новости
RSS RSS
Все новости