Тренер группы Мишина: «Алексей Николаевич как будто вечный двигатель»

Владислав Сезганов, тренер группы Алексея Николаевича Мишина, в интервью «СЭ» охарактеризовал Профессора как тренера.

— Самое главное, что он привносит в нашу тренировочную рутину, — жизнь. Он постоянно как будто вечный двигатель. Все понимают, что Мишин прекрасно знает технику, у него колоссальный опыт. Если посмотреть списки сборной команды России, то стаж у Алексея Николаевича как тренера сборной больше 50 лет. Ровно столько же у Москвиной, кстати. Больше ни у кого такого нет. Но его незаменимая роль именно как вдохновителя. Технику много кто сейчас знает, а Алексей Николаевич большой мастер сделать так, чтобы каждый день было интересно приходить на тренировки.

Во время своей спортивной карьеры Владислав Сезганов стал первым европейским фигуристом, исполнившим четверной лутц на международных соревнованиях. В сезоне-2012/13 Сезганов занял шестое место на чемпионате России, где победителем стал Евгений Плющенко.