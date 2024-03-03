Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

3 марта, 22:32

Туктамышева объяснила, почему решила приостановить карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила приостановить свою спортивную карьеру.

«Я приняла такое решение, потому что я понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают до международных стартов. Наша федерация делает все возможное, чтобы у нас была мотивация: разнообразные старты, новые проекты — это все очень помогает. Но те спортсмены, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных — им не хватает этих эмоций», — приводит слова Туктамышевой РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

Туктамышева объявила о приостановке карьеры в октябре прошлого года. Спортсменка заявляла, что рассматривает вариант работы тренером после завершения карьеры.

27-летняя фигуристка — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. Туктамышева также является чемпионкой командного чемпионата мира 2021 года, чемпионкой России-2013, двукратной серебряной (2009, 2015) и трехкратной бронзовой (2010, 2011, 2023) призеркой турнира.

3 марта завершился Кубок Первого канала, в котором принимала участие команда Туктамышевой. Она заняла второе место. Первой стала команда Анны Щербаковой. Третье место заняла команда Алины Загитовой.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
10
4
Читайте также
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радионова — о произвольной программе Валиевой на Олимпиаде: «С тройными ей не составило бы труда откатать»

Тутберидзе заявила, что Валиевой нужно скорректировать вес и вернуться к тренировкам
Новости
RSS RSS
Все новости