Туктамышева объяснила, почему решила приостановить карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила приостановить свою спортивную карьеру.

«Я приняла такое решение, потому что я понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают до международных стартов. Наша федерация делает все возможное, чтобы у нас была мотивация: разнообразные старты, новые проекты — это все очень помогает. Но те спортсмены, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных — им не хватает этих эмоций», — приводит слова Туктамышевой РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

Туктамышева объявила о приостановке карьеры в октябре прошлого года. Спортсменка заявляла, что рассматривает вариант работы тренером после завершения карьеры.

27-летняя фигуристка — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. Туктамышева также является чемпионкой командного чемпионата мира 2021 года, чемпионкой России-2013, двукратной серебряной (2009, 2015) и трехкратной бронзовой (2010, 2011, 2023) призеркой турнира.

3 марта завершился Кубок Первого канала, в котором принимала участие команда Туктамышевой. Она заняла второе место. Первой стала команда Анны Щербаковой. Третье место заняла команда Алины Загитовой.