Тутберидзе рассказала об испытательном сроке для Косторной

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, на каких условиях фигуристка Алена Косторная вернулась в ее группу. Пока фигуристка находится на испытательном сроке до конца сезона.

«Она должна полностью войти в наш процесс. Без дополнительных выходных, без условий. И прыгнуть тройной аксель, — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала. — Диана была ее адвокатом. Дочка сказала, что я должна дать ей шанс. Не хочу держать в голове мысль, что могла дать шанс человеку. А человек останется с нереализованной мечтой».

17-летняя Косторная перешла от Тутберидзе в группу Плющенко летом 2020 года. С новым тренером спортсменка завоевала серебро на этапе «Гран-при» в Москве и одном из этапов Кубка России. В финале Кубка России она показала 6-й результат и не смогла отобраться на мартовский чемпионат мира в Швеции, оставшись в резерве сборной.