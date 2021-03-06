Алена Косторная объяснила возвращение от Плющенко к Тутберидзе

Чемпионка Европы Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Когда я тренировалась в этом сезоне в другой школе, я волновалась, что не могу до конца заставить себя что-то сделать, - сказала Косторная в эфире Первого канала. — Ту же раскатку я просто ехала и умирала. Давно не раскатывалась в таком темпе. Я думала: «Если переживу раскатку, то переживу все остальное».

Шестое место в финале Кубка России — это четко дает понять, что у тебя все в жизни не так. И это надо менять. Усмирять свою гордыню и просить прощения.

Я должна доказать, что достойна кататься в этой группе».

Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. Под ее руководством она выиграла серебро юниорского ЧМ, финал «Гран-при», чемпионат Европы, а также трижды становилась призером чемпионатов России.

В июле 2020-го фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.

В сезоне-2020/21 Косторная стала второй на этапе Кубка России в Казани и на «Гран-при России». Позже снялась с еще одного этапа Кубка России и чемпионата России из-за коронавируса.

В финале Кубка России в Москве фигуристка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира-2021 в Стокгольме, после чего решила вернуться к прежнему тренеру.