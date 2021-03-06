Алена Косторая: «Я должна доказать, что готова кататься в этой группе»

Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала, с какими чувствами вернулась к тренеру Этери Тутберидзе.

«Когда я тренировалась в этом сезоне в другой школе, я волновалась, что не могу до конца заставить себя что-то сделать. Я должна доказать, что достойна кататься в этой группе», — сказала Косторная в эфире Первого канала.

Спортсменка перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко летом прошлого года. Таким образом, обратный трансфер 17-летней фигуристки состоялся менее года спустя.

Напомним, Косторная заявлена на предстоящий чемпионат мира в Швеции в качестве запасной. Турнир пройдет с 22 по 28 марта.