Алена Косторая: «Я должна доказать, что готова кататься в этой группе»
21:35
Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала, с какими чувствами вернулась к тренеру Этери Тутберидзе.
«Когда я тренировалась в этом сезоне в другой школе, я волновалась, что не могу до конца заставить себя что-то сделать. Я должна доказать, что достойна кататься в этой группе», — сказала Косторная в эфире Первого канала.
Спортсменка перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко летом прошлого года. Таким образом, обратный трансфер 17-летней фигуристки состоялся менее года спустя.
Напомним, Косторная заявлена на предстоящий чемпионат мира в Швеции в качестве запасной. Турнир пройдет с 22 по 28 марта.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...