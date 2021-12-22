Тутберидзе назвала Загитову «маминой дочкой»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу рассказала о работе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Просто пришла слабенькая девочка, очень такая складная. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали. И мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой. Я предпочитаю своим спортсменам говорить правду, потому что лесть они услышат от других, а вот правду, как оно есть, они услышат только от меня», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Загитова тренируется у Тутберидзе с 2015 года. За этов ремя 19-летняя фигуриста выиграла Олимпиаду-2018, а также чемпионат мира и Европы.