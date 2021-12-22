Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась об уходе фигуристки Александры Трусовой к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Она абсолютно искренне сказала, что ей нужно сменить картинку. Правильно или нет, но я почувствовала, что мы — декорации. Нам всегда кажется, что там трава зеленее, небо голубее и все лучше. Но если спортсмен идет обратно, значит, он что-то осознал. Я же заставляю не потому, что мне это нравится. Спортсмены бывают разные, кого-то надо, к сожалению, заставлять. Это энергозатратно. Я тоже хочу выходить и получить удовольствие от процесса, а не заставлять», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Трусова перешла в академию Плющенко в мае 2020 года, а ровно через год вернулась к Этери Тутберидзе.