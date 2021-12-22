Тутберидзе о тренере Розанове: «Я не хотела его брать, потому что он сноб»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказала мнение о тренере Сергее Розанове, который раньше работал в ее команде.

«Его, на самом деле, я не хотела брать, потому что сноб. Он уверен, что он обязательно придет к результату. Это невозможно.

Мы парня усыновили, долго его учили, как резать музыку, на компьютере работать, как ставить программы, как вообще тренировать. Научили. Отпустили. Как он сказал в каком-то интервью, «стало скучно с нами». Ну, хорошо. Мне не скучно.

Да, есть, наверное, какая-то звездная болезнь, в какой-то момент начинает казаться, что они знают этот самый путь к успеху, и дело не в команде абсолютно, а «я к этому приду по-любому», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Розанов перешел на работу к Евгению Плющенко в мае 2020 года.