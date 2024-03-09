Турнир шоу-программ «Русский вызов»: смотреть прямую трансляцию выступлений
Второй в истории турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» в субботу, 9 марта. Всего в рамках соревнований будет представлено 26 номеров. Начало— в 17.00 по московскому времени.
Смотреть выступления фигуристов в рамках соревнований «Русский вызов» 2024 можно с помощью видеотрансляций на сайте Первого канала 1tv.ru. Также турнир будет показан в прямом эфире на ТВ.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию «Русского вызова» 2024.
Порядок выхода участников на лед
Первое отделение
1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано
2. Макар Игнатов
3. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
4. Роман Савосин
5. Ксения Синицына
6. Василиса Кагановская — Максим Некрасов
7. Петр Гуменник
8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
9. Софья Муравьева
10. Евгений Семененко
11. Андрей Мозалев
12. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
13. Даниил Самсонов
14. Анна Фролова
Второе отделение
1. Александра Степанова — Иван Букин
2. Дмитрий Алиев
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
4. Михаил Коляда
5. Елизавета Туктамышева
6. Оксана Домнина — Максим Шабалин
7. Мария Петрова — Алексей Тихонов
8. Марк Кондратюк
9. Виктория Синицина — Никита Кацалапов
10. Евгения Медведева
11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
12. Алексей Ягудин
Основная информация о турнире по шоу-программам доступна в материале на сайте «СЭ».