Турнир шоу-программ «Русский вызов»: смотреть прямую трансляцию выступлений

Второй в истории турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» в субботу, 9 марта. Всего в рамках соревнований будет представлено 26 номеров. Начало— в 17.00 по московскому времени.

Смотреть выступления фигуристов в рамках соревнований «Русский вызов» 2024 можно с помощью видеотрансляций на сайте Первого канала 1tv.ru. Также турнир будет показан в прямом эфире на ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию «Русского вызова» 2024.

Порядок выхода участников на лед

Первое отделение

1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано

2. Макар Игнатов

3. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

4. Роман Савосин

5. Ксения Синицына

6. Василиса Кагановская — Максим Некрасов

7. Петр Гуменник

8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

9. Софья Муравьева

10. Евгений Семененко

11. Андрей Мозалев

12. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

13. Даниил Самсонов

14. Анна Фролова

Второе отделение

1. Александра Степанова — Иван Букин

2. Дмитрий Алиев

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

4. Михаил Коляда

5. Елизавета Туктамышева

6. Оксана Домнина — Максим Шабалин

7. Мария Петрова — Алексей Тихонов

8. Марк Кондратюк

9. Виктория Синицина — Никита Кацалапов

10. Евгения Медведева

11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

12. Алексей Ягудин

Основная информация о турнире по шоу-программам доступна в материале на сайте «СЭ».