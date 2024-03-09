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9 марта, 15:36

Авербух подвел итоги сезона в фигурном катании: «ФФККР удается держать всех на плаву»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об итогах сезона в фигурном катании.

«Меня радует уровень соревнований. ФФККР удается держать всех на плаву, несмотря на сложности и то, что нет выступлений. Федерация делает все возможное, очень высокий уровень конкуренции на соревнованиях. Можем занести себе в зачет. В этом сезоне было много юных открытий. Главное, что команды находятся в боевой готовности», — сказал Авербух «СЭ».

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года.

Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Илья Авербух
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