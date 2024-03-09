Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

9 марта, 12:39

Константинова: «Теперь я сижу реву, потому что читаю ваши комментарии»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что ей важна поддержка болельщиков.

«Теперь я сижу реву, потому что читаю ваши комментарии. Ребята, мне была нужна эта поддержка сейчас, как никогда. Правда», — написала Константинова в своем Telegram-канале.

8 марта стало известно, что Константиновой отказали в участии на турнире «Русский вызов».

Турнир «Русский вызов» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта в ледовом дворце «Юбилейный». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Станислава Константинова
1
2
Читайте также
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Литвинов нашел виновных в ситуации с Промесом, а Абаскаль не смог спастись победой в Кубке
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове» по решению организаторов

Турнир шоу-программ «Русский вызов»: смотреть прямую трансляцию выступлений
Новости
RSS RSS
Все новости