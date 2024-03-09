Константинова: «Теперь я сижу реву, потому что читаю ваши комментарии»

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что ей важна поддержка болельщиков.

«Теперь я сижу реву, потому что читаю ваши комментарии. Ребята, мне была нужна эта поддержка сейчас, как никогда. Правда», — написала Константинова в своем Telegram-канале.

8 марта стало известно, что Константиновой отказали в участии на турнире «Русский вызов».

Турнир «Русский вызов» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта в ледовом дворце «Юбилейный». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.