Туктамышева заявила, что хочет развиваться как комментатор

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем планирует заниматься в ближайшем будущем.

«В каком направлении планирую развиваться? Пока что в комментировании, учиться задавать правильные вопросы, поставить грамотную речь. Если будет что-нибудь глобальное, может, мне в голову что-то взбредет, я еще что-нибудь сделаю интересное или неинтересное», — сказала Туктамышева в интервью Евгении Медведевой в YouTube-шоу «БеС комментариев».

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры. По словам спортсменки, она приняла такое решение, потому что российских спортсменов не допускают до международных стартов.

В марте Туктамышева приняла участие в Кубке Первого канала в качестве капитана. Ее команда заняла второе место в турнире.