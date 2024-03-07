Тарасова пожелала Валиевой вернуться в состав сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Камила Валиева была исключена из состава сборной России по фигурному катанию.

«Конечно, я хочу ее видеть в сборной — выдающихся способностей человек. Конечно, я желаю ей возвращения. Но как она сама распорядится своей жизнью, так и будет», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.