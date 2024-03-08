Гербольдт: «Безусловно, исключение из сборной — это неприятная ситуация»

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров-2008 Катарина Гербольдт отреагировала на новость о том, что Камила Валиева была исключена из состава сборной России.

«Национальная сборная России — это команда спортсменов, которая представляет страну на соревнованиях, после исключения из состава Камила больше не является ее участником и лишается тех привилегий, которые есть у членов сборной. Любой спортсмен стремится попасть в состав своей сборной, это всегда очень престижно, почетно и значимо. Так что, безусловно, исключение из сборной — это неприятная ситуация», — цитирует «Газета.Ru» Гербольдта.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.