Туктамышева: «Александр Горшков всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева выразила соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Сегодня не стало Александра Горшкова... Человека с большой буквы, выдающегося спортсмена. Александр Георгиевич всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова. Нам всем будет его не хватать! Покойтесь с миром», — написала Туктамышева в социальной сети.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.