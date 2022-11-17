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Туктамышева: «Александр Горшков всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова»

Мария Гусева
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева выразила соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Сегодня не стало Александра Горшкова... Человека с большой буквы, выдающегося спортсмена. Александр Георгиевич всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова. Нам всем будет его не хватать! Покойтесь с миром», — написала Туктамышева в социальной сети.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
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