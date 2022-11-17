Татьяна Тарасова: «Я работаю уже 55 лет, и никак не двигается дело с зарплатами в фигурном катании»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась на тему зарплат в фигурном катании.

«Фигуристы действительно намного меньше зарабатывают. Я работаю уже 55 лет, и никак не двигается дело с зарплатами. Не знаю, наступит ли такое время, когда наши фигуристы начнут зарабатывать столько же, сколько футболисты и хоккеисты», — сказала Тарасова Sport24.

Ранее чемпионка мира в танцах на льду среди юниоров Анастасия Скопцова высказалась на тему заработка фигуристов и представителей таких популярных видов спорта, как футбол и хоккей.