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Сегодня, 10:50

Тутберидзе сказала, что Загитова обязана Александру Горшкову своим олимпийским золотом

Виктория Кравченко
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Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что фигуристка Алина Загитова обязана президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александру Горшкову своей олимпийской медалью. Вчера, 17 ноября, Горшков умер на 77-м году жизни.

«Алина Загитова, наверное, ему [Горшкову] обязана своей олимпийской медалью. В предолимпийский сезон именно он настоял на ее участии в юниорских прокатах. Он в ней увидел то, что через два года увидели остальные», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Она также добавила, что Горшков всегда очень переживал во время выступления Загитовой, стоя наблюдая за ее прокатами.

Александр Горшков (фигурное катание)
Алина Загитова
Этери Тутберидзе
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