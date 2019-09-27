Туктамышева выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга. Она сделала два тройных акселя в произвольной программе, но упала

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева стала победительницей второго этапа Кубка Санкт-Петербурга. Фигуристка набрала 148,52 балла за произвольную программу и 229,12 балла по сумме двух прокатов.

Туктамышева чисто исполнила два тройных акселя в начале произвольной программе — сольно и в каскаде. Серьезная ошибка у фигуристки была лишь одна — падение с каскада двойной аксель-тройной тулуп.

Второе место на турнире заняла двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович, набрав 193,09 балла, а третье место — серебряный призер юниорского Финала «Гран-при"-2016/17 Анастасия Губанова с 188,57 балла за две программы.