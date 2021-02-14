Туктамышева совершила выстрел из пушки с Нарышкина бастиона

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева совершила полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Видео появилось в Instagram-аккаунте fskatingspb.

Девушка произвела выстрел в честь 125-летия со дня первого в истории чемпионата мира по фигурному катанию. В мероприятии также участвовали генеральный секретарь Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Кирилл Левкин.