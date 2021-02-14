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Туктамышева совершила выстрел из пушки с Нарышкина бастиона

14:10
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева совершила полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Видео появилось в Instagram-аккаунте fskatingspb.

Девушка произвела выстрел в честь 125-летия со дня первого в истории чемпионата мира по фигурному катанию. В мероприятии также участвовали генеральный секретарь Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Кирилл Левкин.

Публикация от Фигурное катание СПб (@fskatingspb)

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