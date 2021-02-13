Боброва рассказала о своих первых шагах в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва вспомнила, как начинала заниматься фигурным катанием.

«С трех лет я начала трясти маму: «Я тоже хочу заниматься фигурным катанием» Но мама категорически отказывалась. Во-первых, одной фигуристки в доме было достаточно. Во-вторых, я была еще маленькая. А в-третьих, мама задумывала отдать меня в другой спорт... Я очень хорошо плавала и обожала нырять. Когда мы ходили в бассейн «Лужники», к маме подходила тренер по прыжкам в воду и говорила: «Ну, отдай ее нам!» - Но мама хотела подождать, пока я чуть-чуть подрасту.

В четыре года я добилась своего. И вот это маленькое создание, одетое как на Северный полюс (пробовать вставать на лед тогда можно было только на открытом катке), выходит на лед. Я была вылитым колобком. Самое смешное, что таких маленьких размеров, как моя ножка, коньков не делали. Поэтому мама где-то нашла самые маленькие б/у конечки и надевала мне их на три (!) толстых носка!

В общем, картина маслом. Я была упертым ребенком и потопала во всем этом на лед. Встала, покатила и... упала. На спину. Ручки-ножки дергаются, а встать не могу! Как черепашка. Подъехала тренер, за шкирку меня подняла, толкнула, чтобы я катила дальше, и пошла к остальным детям. Проехав еще полметра, Боброва снова оказалась на льду — и опять, и снова... Так прошла моя первая тренировка. Но самое удивительное, что я потом вновь захотела пойти! Вот так и осталась на льду на всю жизнь...» — написала Боброва в Instagram.