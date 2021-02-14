Сотникова не считает Валиеву главным претендентом на золото Пекина-2022

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова в очередной колонке для «СЭ» оценила рекордный прокат 14-летней Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

— Камила показала себя во всей красе, откатав безупречно и короткую программу, и произвольную, — написала Сотникова. — Судьи на баллы не поскупились — 90,25 и 179,19 соответственно! С одной стороны, перекрыты уникальные достижения Алены Косторной (85,45 балла в короткой программе) и Александры Трусовой (166,62 в произвольной). С другой — мировой рекорд устоял, поскольку оценки на внутренних соревнованиях не фиксируются.

Думаю, на любом международном турнире оба проката Валиевой, при всем уважении к нашей юной звездочке, оценили бы строже, чем на Кубке Первого канала. Так что на месте Камилы я бы не обольщалась.

В то же время понимаю — рано или поздно рекорды Косторной и Трусовой все равно побьют. Возможно, это сделает как раз Валиева, для которой следующий сезон станет первым среди взрослых. Уже сейчас ее уровень подготовки вызывает восторг и восхищение. В «Мегаспорте» обе программы отработала на одном дыхании, выполнив все сложные элементы. Тройной аксель и в короткой, и в произвольной, четверные с поднятыми руками, на хорошей высоте... Это очень круто!

Некоторые называют Камилу главным претендентом на золото Пекина-2022. У меня другое мнение. Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов наших более опытных фигуристок — Щербакову, Косторную и Трусову. Во-вторых, не удивлюсь, если в следующем сезоне выстрелит не только Валиева, но и кто-то еще из вчерашних юниорок. Видно же — девчонки прибавляют на глазах. Ну а в-третьих, Олимпиада — турнир особенный, там помимо мастерства нужна холодная голова. Как спортсмену, так и тренерскому штабу. На лед надо выходить, полностью отключив эмоции. Иначе ажиотаж и колоссальное психологическое давление тебя сожрут.

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»