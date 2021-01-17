Туктамышева: «Слава богу, я перестала считать калории»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию-2015 Елизавета Туктамышева рассказала о том, как сохраняет свою фигуру. По ее словам, раньше ей приходилось голодать и считать калории, но сейчас в этом нет необходимости.

— Я не считаю калории в течение дня, — сказала Туктамышева в прямом эфире Instagram. — Слава богу, что этот период в жизни окончился, потому что считать калории — не самое приятное занятие. Я ем только чтобы восстановить силы. И если я ложусь спать голодная, то у меня плохой сон. Лучше за час съесть что-нибудь. Когда я голодала, я не так худела, чем когда начала питаться более правильно.