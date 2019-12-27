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Туктамышева с ошибкой на тройном акселе исполнила короткую программу на чемпионате России

16:02
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с ошибкой на тройном акселе исполнила короткую программу на чемпионате России.

Она допустила ошибку на выезде с тройного акселя, затем исполнила каскад тройной флип+тройной тулуп и завершила прыжковый контент тройным лутцем.

Туктамышева набрала за свой прокат 75,74 балла и занимает промежуточное третье место.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции

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