Туктамышева с ошибкой на тройном акселе исполнила короткую программу на чемпионате России
16:02
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с ошибкой на тройном акселе исполнила короткую программу на чемпионате России.
Она допустила ошибку на выезде с тройного акселя, затем исполнила каскад тройной флип+тройной тулуп и завершила прыжковый контент тройным лутцем.
Туктамышева набрала за свой прокат 75,74 балла и занимает промежуточное третье место.
Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...