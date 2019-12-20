Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции
Наибольший интерес уже по традиции вызывают соревнования девушек. Даже после того, как олимпийская чемпионка и победительница всех существующих крупных соревнований Алина Загитова объявила о решении приостановить карьеру, конкуренция в борьбе за медали и путевки на чемпионат Европы остается очень высокой.
В чемпионате России будут участвовать:
— победительница финала «Гран-при» 2019 Алена Косторная
— двукратная чемпионка мира, Европы, России, победительница финала «Гран-при», вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева
— победительница этапов «Гран-при», вице-чемпионка России Александра Трусова
— чемпионка мира, Европы, России, победительница финала «Гран-при» Елизавета Туктамышева
— действующая чемпионка России, победительница этапов «Гран-при» Анна Щербакова
— а также Станислава Константинова, Софья Самодурова, Серафима Саханович и другие фигуристки
Все участники чемпионата России — здесь.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию-2020 ведет Первый канал на своем сайте. Там же доступны лучшие моменты программ и архив прокатов отдельных фигуристов и всех разминок.
Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Расписание соревнований
26 декабря, четверг
10:00 Мужчины. Короткая программа
12:50 Танцы на льду. Ритм-танец
15:15 Церемония открытия
16:15 Пары. Короткая программа
27 декабря, пятница
09:30 Танцы на льду. Произвольный танец
12:15 Мужчины. Произвольная программа
15:30 Женщины. Короткая программа
28 декабря, суббота
12:30 Пары. Произвольная программа
15:00 Женщины. Произвольная программа
29 декабря, воскресенье
08:00 Церемония награждения
09:00 Показательные выступления