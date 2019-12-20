Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции

С 26 по 29 декабря в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию-2020.

Наибольший интерес уже по традиции вызывают соревнования девушек. Даже после того, как олимпийская чемпионка и победительница всех существующих крупных соревнований Алина Загитова объявила о решении приостановить карьеру, конкуренция в борьбе за медали и путевки на чемпионат Европы остается очень высокой.

В чемпионате России будут участвовать:

— победительница финала «Гран-при» 2019 Алена Косторная

— двукратная чемпионка мира, Европы, России, победительница финала «Гран-при», вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева

— победительница этапов «Гран-при», вице-чемпионка России Александра Трусова

— чемпионка мира, Европы, России, победительница финала «Гран-при» Елизавета Туктамышева

— действующая чемпионка России, победительница этапов «Гран-при» Анна Щербакова

— а также Станислава Константинова, Софья Самодурова, Серафима Саханович и другие фигуристки

Все участники чемпионата России — здесь.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию-2020 ведет Первый канал на своем сайте. Там же доступны лучшие моменты программ и архив прокатов отдельных фигуристов и всех разминок.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Расписание соревнований

26 декабря, четверг

10:00 Мужчины. Короткая программа

12:50 Танцы на льду. Ритм-танец

15:15 Церемония открытия

16:15 Пары. Короткая программа

27 декабря, пятница

09:30 Танцы на льду. Произвольный танец

12:15 Мужчины. Произвольная программа

15:30 Женщины. Короткая программа

28 декабря, суббота

12:30 Пары. Произвольная программа

15:00 Женщины. Произвольная программа

29 декабря, воскресенье

08:00 Церемония награждения

09:00 Показательные выступления