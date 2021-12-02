Туктамышева рассказала о самом важном в жизни

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что считает самым важным в жизни.

«Самое важное в жизни — уметь слышать себя, а не окружающих. Делать то, что нравится тебе, а не другим. Верить в свои возможности и игнорировать тех, кто пытается заставить сомневаться в себе. И знайте: haters gonna hate, skaters gonna skate (ненавистники пусть ненавидят, фигуристы пусть катаются. — Прим. «СЭ»)», — написала Туктамышева в Instagram.

Напомним, что 24-летняя Туктамышева заняла второе место на «Гран-при России» в Сочи, набрав по сумме выступлений 229,23 балла.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.