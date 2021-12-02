Финал Гран-при по фигурному катанию отменен. Организаторы пока не подтвердили информацию

Финал «Гран-при» по фигурному катанию, который должен был начаться 9 декабря в Осаке, был отменен, сообщает Asahi со ссылкой на проверенные источники.

Причиной такого решения стал запрет на въезд новых иностранцев в страну из-за распространения новой мутации коронавируса «штамм Omicron». Ожидается, что официально об этом будет объявлено в течение 2 дней.

В финал «Гран-при» в этом сезоне пробились российские фигуристы Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все — женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все — парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Напомним, в сезоне-2020/21 турнир также был отменен из-за коронавируса. Тогда соревнования должны были пройти в Пекине.