«Это было круто!» Хромых показала совместное фото с Ургантом
Фигуристка Хромых выложила совместное фото с Иваном Ургантом
09:21
Российская фигуристка Майя Хромых опубликовала совместную фотографию с телеведущим Иваном Ургантом.
Хромых приняла участие в записи передачи «Вечерний Ургант» вместе с другими фигуристками, Камилой Валиевой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной. Программа выйдет в эфир в пятницу, 3 декабря.
«Спасибо большое за приглашение! Это было круто!!!» — подписала фотографию Хромых.
На минувшем этапе серии «Гран-при» в Сочи Хромых заняла третье место. Победителем соревнований стала Камила Валиева, второе место — у Елизаветы Туктамышевой.
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