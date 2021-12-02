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«Это было круто!» Хромых показала совместное фото с Ургантом

Фигуристка Хромых выложила совместное фото с Иваном Ургантом
09:21
Майя Хромых (справа) и Иван Ургант. Фото Instagram
Майя Хромых (справа) и Иван Ургант. Фото Instagram
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Российская фигуристка Майя Хромых опубликовала совместную фотографию с телеведущим Иваном Ургантом.

Хромых приняла участие в записи передачи «Вечерний Ургант» вместе с другими фигуристками, Камилой Валиевой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной. Программа выйдет в эфир в пятницу, 3 декабря.

«Спасибо большое за приглашение! Это было круто!!!» — подписала фотографию Хромых.

На минувшем этапе серии «Гран-при» в Сочи Хромых заняла третье место. Победителем соревнований стала Камила Валиева, второе место — у Елизаветы Туктамышевой.

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Иван Торопцев все материалы автора
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