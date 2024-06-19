Туктамышева: «Мне больше нравится, как устроен мир сейчас, чем-то, что я слышу об СССР»

Чемпионка мира и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в большом интервью «СЭ» высказалась о системе государственного спорта.

— Мы задрали планку в фигурном катании, потому что на спорт завязан престиж государства?

— Думаю, твой тезис имеет место быть, отчасти да, спорт престижен для государства. Ты добился чего-то в спорте — уже считаешься если не членом высшего общества, то с тобой считаются, за тобой идут, это позволяет тебе реализовывать свои проекты. Спорт в России — неотъемлемая часть государственной политики.

— Это правильно?

— Я сразу оговорюсь, что глобально на эту тему не думала. Если мы строим другую систему, где все платят за себя сами, тогда не будет возможностей у таких детей из Глазова, как я, где в финансово не обеспеченной семье появилась фигуристка. Мне давали старые коньки, мы перенашивали платья за другими. Возможность занятий в госшколах — большой плюс, я не могу отрицать плюсы системы, которая вывела меня наверх. Если бы тренироваться можно было только за свои деньги, мало кто мог бы позволить себе занятия фигурным катанием. Потому что сейчас фигурное катание стало спортом, в котором чем больше ты стоишь на льду, тем выше результат. Помимо групп на льду, люди ездят на подкатки, потом еще на одни, берут скользиста, офэписта, это серьезные затраты. Но, очевидно, в альтернативной системе могут быть другие плюсы.

— А как тебе Советский Союз, Лиза? Как система.

— Ну я не аналитик, конечно. Я даже не родилась там. Но не считаю, что, когда всех пытаются сделать одинаковыми, это круто. Безусловно, и там было много хорошего, но то, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем-то, что я слышу про Советский Союз. В том числе от людей, которые были молоды во времена СССР, — например, моя мама тоже не очень его любит. А вот бабушка говорит, что там было хорошо.

Туктамышева — чемпионка России, мира и Европы. В октябре 2023 года спортсменка объявила о паузе в карьере.