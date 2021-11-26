Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева опоздала на тренировку в Сочи

12:24
Теги:

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева опоздала на дневную тренировку перед короткой программой в рамках этапа «Гран-при» в Сочи.

Спортсменки из сильнейшей разминки одиночниц, включая Камилу Валиеву и Майю Хромых, появились вовремя. Туктамышева пришла некоторое время спустя. За несколько минут до этого тренер фигуристки Алексей Мишин спустился с трибуны к бортам катка, где он наблюдал за катанием спортсменок.

Шестой этап серии «Гран-при» начнется сегодня, 26 ноября.

В первый соревновательный день женщины, мужчины и пары представят свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
Читайте также
Куда сходить в декабре в Москве? Афиша спортивных событий и развлечений
Иммунолог сравнил заразность «Дельты» и штамма коронавируса B.1.1.529
1
0