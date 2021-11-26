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«Гран-при» России: где смотреть короткую программу женщин

11:00
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу, 26 ноября, в Сочи начнется шестой этап серии «Гран-при» по фигурному катанию.

Начало — 19.25 по московскому времени (26 ноября), прямая трансляция — на сайте Первого канала, с 19.45 — на Первом канале.

В составе сборной России выступят Майя Хромых, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.

Список участников*:

Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Луна Хендрикс (Бельгия), Виктория Сафонова (Беларусь), Мэйдлин Скиза (Канада), Ева Лотта Киибус (Эстония), Рино Мацуике (Япония), Екатерина Куракова (Польша), Майя Хромых (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия), Мэрайя Белл (США).

*распределение по разминкам появится после жеребьевки.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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