Туктамышева о тренировках на карантине: «Занимались онлайн с хореографом»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как она тренировалась на карантине. Она показала второй результат в короткой программе на «Гран-при» в Москве, набрав 74,70 балла.

— Мы занимались онлайн с хореографом, там была достаточно сильная ОФП, благодаря чему мы вышли в неплохой форме после карантина, — сказала спортсменка. — Но было сложно ментально возобновить тренировочный режим в той мере, которой нужно, чтобы быть на пике. Со временем заставила себя, справилась с этим. Организм же привыкает. Сейчас главное продержаться до чемпионата России, а дальше, надеюсь, будет ясность по второй части сезона и как там форсировать подготовку. Думаю, все сейчас нашли свой темп. На чемпионате России покажем всем! (Дмитрий Кузнецов)