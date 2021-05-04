Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вспомнила о сложной подготовке к сезону-2020/21. В марте 24-летняя спортсменка отобралась на чемпионат мира в Стокгольме и выиграла серебряную медаль.

— Все было тяжело: приводить себя в форму после карантина, накатывать программы, искать мотивацию. И сам сезон был не из легких. Такого межсезонья ни у кого не было, мне летом было сложно. Только когда начались соревнования, появилась какая-то определенность, я включилась и нашла энергию, чтобы работать на 100 процентов.

— Были ли такие мысли: «Все, я устала, больше не могу»?

— Мне кажется, что было, но я точно не помню, в какой момент. Весь этот сезон — это преодоление, все было через «не могу» и «не хочу». Думала: «Господи, когда же уже все это закончится, когда я отдохну?» Но, слава богу, все воздалось двойным успехом. Это стоило того.

(Анастасия Плетнева, Анастасия Рацкевич)

Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой скоро на сайте «СЭ»