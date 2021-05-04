Российская фигуристка Туктамышева рассказала об олимпийских программах
20:00
Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от новых соревновательных программ для олимпийского сезона.
— Произвольная у меня практически есть. Просто могу сказать, что она мне безумно нравится, это будет что-то прямо мое. Как услышите музыку, там понятно все.
— А короткая?
— Мне настолько уже нравится выбор произвольной, что короткую, мне кажется, Алексей Николаевич (Мишин, тренер Туктамышевой. — Прим. «СЭ») лучше выберет. Когда он предложит варианты, я тогда уже буду думать, потому что хочется пока акцент сделать на произвольную. На короткую конкретных мыслей у меня нет.
(Анастасия Плетнева, Анастасия Рацкевич)
Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой скоро на сайте «СЭ»
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