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Российская фигуристка Туктамышева рассказала об олимпийских программах

20:00
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от новых соревновательных программ для олимпийского сезона.

— Произвольная у меня практически есть. Просто могу сказать, что она мне безумно нравится, это будет что-то прямо мое. Как услышите музыку, там понятно все.
— А короткая?

— Мне настолько уже нравится выбор произвольной, что короткую, мне кажется, Алексей Николаевич (Мишин, тренер Туктамышевой. — Прим. «СЭ») лучше выберет. Когда он предложит варианты, я тогда уже буду думать, потому что хочется пока акцент сделать на произвольную. На короткую конкретных мыслей у меня нет.

(Анастасия Плетнева, Анастасия Рацкевич)

Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой скоро на сайте «СЭ»

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