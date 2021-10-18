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Туктамышева и Коляда заявлены на турнир в Австрии

17:35
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Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда выступят на турнире серии ISU Challenger Cup of Austria, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

В заявку также попали Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Анжелика Абашкина — Павел Дрозд и Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Соревнования пройдут с 10 по 14 ноября в Граце.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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