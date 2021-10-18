Хромых, Тарасова и Морозов выступят на турнире в Польше
17:14
Российские фигуристы Майя Хромых, Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят на турнире серии ISU Challenger Кубок Варшавы, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.
Команду России также представят Алексей Ерохов, Петр Гуменник, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Алина Пепелева — Роман Плешков, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Анжелика Абашкина — Павел Дрозд и Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.
Соревнования пройдут с 17 по 21 ноября в Польше.
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