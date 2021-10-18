Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Хромых, Тарасова и Морозов выступят на турнире в Польше

17:14
Теги:

Российские фигуристы Майя Хромых, Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят на турнире серии ISU Challenger Кубок Варшавы, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Команду России также представят Алексей Ерохов, Петр Гуменник, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Алина Пепелева — Роман Плешков, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Анжелика Абашкина — Павел Дрозд и Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.

Соревнования пройдут с 17 по 21 ноября в Польше.

Дополнительная информация:

https://results.isu.org/events/fsevent00110997.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
На Олимпиаде в Москве поляк показал коммунизму «полруки». Самый громкий скандал 1980 года
В Росгвардии опровергли информацию о драке между бойцами спецназа на Ставрополье
0