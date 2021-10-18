Рудковская отреагировала на шутку Урганта в адрес Гном Гномыча

Известный продюсер Яна Рудковская отреагировала на шутку в адрес своего сына Александра в передаче «Вечерний Ургант».

В США сняли ремейк легендарного фильма «Один дома».



К счастью, в России не планируют переснимать эту картину, у нас к Новому году выходит фильм «Всегда не один дома». Там совершенно другая ситуация: ребёнок просто молится, чтобы родители куда-то уехали, а они всё не уезжают ? pic.twitter.com/PoQuENb3Cs — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) October 18, 2021

«Я с Ваней Ургантом хорошо дружу. Пусть продвигает моего сына, — сказала Рудковская «СЭ». — У нас все больше и больше рекламных контрактов. Меня все устраивает. Я с добротой и иронией отношусь к популяризации своего сына. Это чудо, что у него такая популярность.

Гном Гномыч — это уже бренд. Нигде невозможно пройти, шквал людей, которые кричат: «Гном Гномыч». Это классно, что ребенок зарабатывает на своей популярности. Я все монетизирую в деньги! Чтобы все зарабатывали с пеленок".