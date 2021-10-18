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Рудковская отреагировала на шутку Урганта в адрес Гном Гномыча

17:48
Яна Рудковская с сыном Александром. Фото Instagram
Яна Рудковская с сыном Александром. Фото Instagram
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Известный продюсер Яна Рудковская отреагировала на шутку в адрес своего сына Александра в передаче «Вечерний Ургант».

«Я с Ваней Ургантом хорошо дружу. Пусть продвигает моего сына, — сказала Рудковская «СЭ». — У нас все больше и больше рекламных контрактов. Меня все устраивает. Я с добротой и иронией отношусь к популяризации своего сына. Это чудо, что у него такая популярность.

Гном Гномыч — это уже бренд. Нигде невозможно пройти, шквал людей, которые кричат: «Гном Гномыч». Это классно, что ребенок зарабатывает на своей популярности. Я все монетизирую в деньги! Чтобы все зарабатывали с пеленок".

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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