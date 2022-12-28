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Трусова сделала двойной выброс на шоу Плющенко в Москве. Видео

Трусова сделала двойной выброс на шоу Плющенко в Москве
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова сделала несколько парных элементов на премьерном показе шоу Евгения Плющенко «Снегурочка» в Москве, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Трусова сделала чисто двойной выброс риттбергер и несколько поддержек. Ни одного падения после первого часа шоу у нее нет. Партнером по элементам был ее тренер в «Ангелах Плющенко» Дмитрий Михайлов.

Премьера ледового шоу «Снегурочка» проходит в Москве на «ВТБ-Арене».

Ранее Трусова пропустила чемпионат России по фигурному катанию из-за высокой температуры. Соревнования прошли с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Александра Трусова
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