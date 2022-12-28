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Трусова обратилась к фанатам после шоу Плющенко в Москве: «Постараюсь кататься и радовать вас»

Трусова обратилась к фанатам после шоу Плющенко в Москве
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова после премьерного показа шоу Евгения Плющенко «Снегурочка» поблагодарила болельщиков за поддержку.

— Большое спасибо за вашу поддержку и любовь. Это было настоящее шоу. Спасибо за поддержку, когда я болела. Мне очень хотелось выступить на чемпионате России для вас, но не получилось. Но мне очень приятны все ваши слова, видео. Постараюсь кататься и радовать вас, — передает слова Трусовой корреспондент «СЭ» с места событий.

Премьера ледового шоу «Снегурочка» проходит в Москве на «ВТБ-Арене».

Ранее Трусова пропустила чемпионат России по фигурному катанию из-за высокой температуры. Соревнования прошли с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Александра Трусова
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